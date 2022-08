Monza, Stroppa perde pezzi in vista del Napoli: assenti Dany Mota e Carlos Augusto (Di sabato 20 agosto 2022) Il Monza perde pezzi in vista della sua prima storica trasferta in Serie A, che andrà in scena domenica al Maradona contro il Napoli. Il tecnico biancorosso Giovanni Stroppa, infatti, sarà costretto a rinunciare a due grandi protagonisti della promozione come Dany Mota Carvalho e Carlos Augusto. Il portoghese ha un problema fisico non precisato dal club , mentre il secondo deve ancora smaltire un colpo subito contro il Torino. Matteo Pessina e Stefano Sensi, invece, non sono ancora al meglio e dovrebbero partire dalla panchina. Per quanto riguarda la probabile formazione tra i pali dovrebbe essere confermato Di Gregorio, mentre in attacco si punta su Gianluca Caprari e sull’ex di turno Andrea Petagna; possibile ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Ilindella sua prima storica trasferta in Serie A, che andrà in scena domenica al Maradona contro il. Il tecnico biancorosso Giovanni, infatti, sarà costretto a rinunciare a due grandi protagonisti della promozione comeCarvalho e. Il portoghese ha un problema fisico non precisato dal club , mentre il secondo deve ancora smaltire un colpo subito contro il Torino. Matteo Pessina e Stefano Sensi, invece, non sono ancora al meglio e dovrebbero partire dalla panchina. Per quanto riguarda la probabile formazione tra i pali dovrebbe essere confermato Di Gregorio, mentre in attacco si punta su Gianluca Caprari e sull’ex di turno Andrea Petagna; possibile ...

ilnapolionline : Napoli-Monza, i convocati di mister Stroppa - - sportface2016 : #SerieA | #Monza, #Stroppa perde pezzi in vista del #Napoli: assenti Dany #Mota e #CarlosAugusto - NCN_it : UFFICIALE – #Napoli-#Monza, i #convocati di #Stroppa: presente #Petagna. Out Dani Mota e Carlos Augusto… - NCN_it : #Monza, #Stroppa in conferenza: ''Il #Napoli è tra le squadre più forti del campionato, hanno tutto. Su #Petagna...… - infoitsport : Monza, Stroppa: “Dany Mota out, obiettivo salvezza” -