LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Cinti vola in finale nei 200 m K1. Tocca a Tacchini nella C1 1000 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 12.51 Tra poco si comincia con la C1 1000 maschile: impegnato Carlo Tacchini tra gli azzurri. 12.48 Agli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, l’Italia ha collezionato 38 medaglie figurando al momento al terzo posto nel medagliere tra i nove sport disputati, ovvero arrampicata sportiva, atletica, beach volley, Canoa velocità (con paraCanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon. 12.45 Quarto posto per l’Italia nella K2 500 femminile nella finale B dietro Danimarca, Repubblica Ceca e Spagna con un tempo di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 12.51 Tra poco si comincia con la C1maschile: impegnato Carlotra gli azzurri. 12.48 Agli European Championships, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, l’Italia ha collezionato 38 medaglie figurando al momento al terzo posto nel medagliere tra i nove sport disputati, ovvero arrampicata sportiva, atletica, beach volley,(con para), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon. 12.45 Quarto posto per l’ItaliaK2 500 femminileB dietro Danimarca, Repubblica Ceca e Spagna con un tempo di ...

