"Hai una sigaretta?", e cerca di rubargli il cellulare: 32enne arrestato in via Maj (Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Si è avvicinato a un ragazzo con la scusa di una sigaretta e poi ha cercato di strappargli il telefono dalle mani. Un 32enne di origine libica è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì in via Maj a Bergamo dagli agenti delle Volanti. Erano appena passate le quattro e mezza e la vittima si era fermata a prendere un caffè in un distributore di bevande aperto 24 ore al giorno. Dopo pochi istanti l'ha raggiunto il 32enne, con vari precedenti e irregolare in Italia, che gli ha chiesto la sigaretta. Appena si è distratto un attimo, però, l0 straniero ha cercato di strappargli il cellulare che aveva tra le mani. Ne è scaturita una breve colluttazione, con un altro soggetto che ha prima provato a dividerli e poi, quando al ragazzo col ...

