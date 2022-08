Gli chiedono di Meret: risposta criptica di Spalletti (Di sabato 20 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato davanti ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza di Galliani e Berlusconi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha risposto a più questioni in conferenza stampa: ecco le sue parole circa i portieri e più precisamente Alex Meret. Alex Meret “Meret? Noi dobbiamo avere due portieri forti e in questo momento li abbiamo, ma sono situazioni che possono svilupparsi. Dei discorsi sono stati fatti e andremo a valutare cosa accadrà, ma io non voglio sapere queste cose, non riguarda me. Io alleno quelli che ho disponibili al campo di allenamento, non mi interessa sapere altro”. Una risposta alquanto criptica quella di Spalletti che non prende una posizione netta sulla ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Lucianoha parlato davanti ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza di Galliani e Berlusconi, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha risposto a più questioni in conferenza stampa: ecco le sue parole circa i portieri e più precisamente Alex. Alex? Noi dobbiamo avere due portieri forti e in questo momento li abbiamo, ma sono situazioni che possono svilupparsi. Dei discorsi sono stati fatti e andremo a valutare cosa accadrà, ma io non voglio sapere queste cose, non riguarda me. Io alleno quelli che ho disponibili al campo di allenamento, non mi interessa sapere altro”. Unaalquantoquella diche non prende una posizione netta sulla ...

