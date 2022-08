UFFICIALE - Tanguy Ndombele è un nuovo calciatore del Napoli

(Di venerdì 19 agosto 2022) " La SSCcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive diAlvaro dal Tottenham FC". LA SCHEDAData di nascita : 28/12/1996 Città di nascita : Longjumeau Età : 25 Altezza : 181 cm Nazionalità : Francia Posizione in campo : Centrocampista

'Benvenuto!' , scrive entusiasta ADL. Calciomercato: Ndombele firma col Napoli, cifre e dettagli E' fatta per il trasferimento di Ndombele che firma col Napoli . Il club azzurro ha ingaggiato ...Calciomercato Napoli - Ora è ancheNdombele è un nuovo calciatore del Napoli. IN attesa dell'annuncio di Aurelio De Laurentiis atteso a breve attraverso un suo classico tweet, giunge la conferma dalla Lega Serie A ...Il centrocampista francese prelevato in prestito dal Tottenham è stato accolto dai tweet contemporanei del presidente e della società ...