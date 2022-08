Traffico Roma del 19-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Bentrovati nessuna novità di rilievo valori didecisamente bassi quelli registrati al momento non quelle principali arterie della città metropolitana diterritorio però solo unoFirenze Ci sono 3 km di colonna causa lavori in corso per una barriera dinord Ponzanono-soratte in direzione di Firenze prudenza per il maltempo che sta interessando diverse zone dell’interno capitolino con alternanza tra piogge e schiarite ma pioggia anche a carattere di rovescio non quei massima cautela la polizia locale ci sia un incidente alla Rione sallustiano all’intersezione tra via Lucullo via Sallustiana Dunque attenzione in corso lavori di potatura in via Merulana tra largo Brancaccio e via Labicana prossimo anche i lavori ...