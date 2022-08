Sassuolo-Lecce | probabili formazioni e dove vederla in Tv

(Di venerdì 19 agosto 2022) Sabato alle 20.45 andrà in scena al Mapei Stadium la sfida traper la seconda giornata di Serie A. Nelle prime due uscite le squadre allenate rispettivamente da Alessio Dionisi e Marco Baroni hanno incassato entrambe una sconfitta: ilha subito una sberla al 96? contro l’Inter, mentre ilnon ha potuto fare niente contro la Juventus. Si prospetta una gara in cui entrambe letenteranno in tutti i modi di riscattarsi, soprattutto i neroverdi vorranno dimostrare di essere una squadra temibile dopo i primi due ko ufficiali.: leDionisi schiererà un 4-3-3 classico. Consigli tra i pali, in difesa linea formata da Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio. A ...

pronosti_calcio : Pronostico Sassuolo Lecce Serie A del 20 Agosto: quote, formazioni e dove vederla - Nicola89144151 : @AndreCardi #pronotwitter02 Torino 1-1 Lazio Udinese 2-0 Salernitana Inter 3-1 Spezia Sassuolo 1-1 Lecce Empoli 1-… - sehvabbe : @AndreCardi Torino-Lazio 2 - 1 Udinese-Salernitana 2 - 2 Inter-Spezia 3 - 1 Sassuolo-Lecce 1 - 2 Empoli-Fiorentina… - FantamaniaPlus : @AndreCardi Torino Lazio 2-1 Udinese Salernitana 1-1 Inter Spezia 2-1 Sassuolo Lecce 1-2 Empoli Fiorentina 2-1 Napo… - FantamaniaPlus : @AndreCardi Torino Lazio 2-1 Udinese Salernitana 1-1 Inter Spezia 2-1 Sassuolo Lecce 1-2 Empoli Fiorentina 1-2 Napo… -

...panchina Difesa e attacco non dovrebbero subire modifiche rispetto a settimana scorsa In mediana invece possibile cambio nell'XI titolare con Ekdal in leggero vantaggio su Bourabia, ...... Inside -ore 17:50 Rubrica: Inside - Udinese ore 18:00 Rubrica: Inside - Salernitana ore 18:20 Serie A: Udinese vs Salernitana (diretta esclusiva) ore 20:35 Serie A:vs(diretta ...Consigli Fantacalcio: i suggerimenti per gli attaccanti da scegliere e accantonare in vista della 2a giornata di Serie A ...La 2° giornata di Serie A si apre sabato 22 agosto con quattro partite in programma e si chiude lunedì sera con Sampdoria-Juventus. 2° Giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche ...