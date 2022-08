Roma, effetto Mourinho: all'Olimpico non c'è posto per te (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma - Un pieno di Roma. L'entusiasmo dei tifosi accompagna la squadra giallorossa verso l'esordio casalingo in campionato . Per il posticipo di lunedì contro la Cremonese (ore 18.30) sono previsti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022)- Un pieno di. L'entusiasmo dei tifosi accompagna la squadra giallorossa verso l'esordio casalingo in campionato . Per il posticipo di lunedì contro la Cremonese (ore 18.30) sono previsti ...

Fra_R23 : @ngiocoli @LucaBizzarri @PDeperity @CarloCalenda “Tutto si riduce a una gita a Roma”? Ma avete letto il programma?… - AmerZa89 : RT @CorSport: #Roma, effetto #Mourinho: all’#Olimpico non c'è posto per te ?? - 4sroma : RT @CorSport: #Roma, effetto #Mourinho: all’#Olimpico non c'è posto per te ?? - CorSport : #Roma, effetto #Mourinho: all’#Olimpico non c'è posto per te ?? - FurioGarbagnati : RT @pptamburelli: Io in gita a Roma con @CarloCalenda ci andrei. A vedere di nascosto l’effetto che fa. -