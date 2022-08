MotoGp, Gp Austria 2022: le parole di Vinales e Miller (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo le prove libere due del Gran Premio di MotoGp d’Austria 2022, diversi piloti hanno parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del ducatista Jack Miller e del pilota Aprilia, Maverick Vinales, partendo proprio da quest’ultimo. “Sono molto motivato ed ho voglia di lavorare con la mia moto. Questo è scontato. Però oggi è stata una giornata difficile. Vediamo domani come va”. “Mi piace la nuova chicane perché ha aumentato la sicurezza della pista. Ho trovato un buon passo sia nella prima che nella seconda sessione di prove. Penso di poter essere competitivo domenica” sono invece le dichiarazioni dell’australiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo le prove libere due del Gran Premio did’, diversi piloti hanno parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco ledel ducatista Jacke del pilota Aprilia, Maverick, partendo proprio da quest’ultimo. “Sono molto motivato ed ho voglia di lavorare con la mia moto. Questo è scontato. Però oggi è stata una giornata difficile. Vediamo domani come va”. “Mi piace la nuova chicane perché ha aumentato la sicurezza della pista. Ho trovato un buon passo sia nella prima che nella seconda sessione di prove. Penso di poter essere competitivo domenica” sono invece le dichiarazioni dell’australiano. SportFace.

