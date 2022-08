Lozano ed Elmas in Premier League: affare possibile (Di venerdì 19 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli in uscita si accende, Lozano ed Elmas piacciono a Manchester United ed Everton. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky e trova conferma anche sulla stampa inglese. Il Manchester United in queste ore ha chiuso già un enorme affare con il Manchester United comprando Casemiro a 70 milioni di euro, oggi il giocatore svolge le visite mediche. Ma la squadra di ten Hag con zero punti in classifica dopo due giornate di campionato è impalpabile ed ha bisogno di rinforzi. Per questo motivo la società inglese ha deciso di mettere mano al portafogli ed investire sul mercato. Calciomercato: Everton e Manchester United su Elmas e Lozano Il Napoli al momento non sembra intenzionato a cedere i due calciatori, anche se il club azzurro ha già blindato Ola ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli in uscita si accende,edpiacciono a Manchester United ed Everton. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky e trova conferma anche sulla stampa inglese. Il Manchester United in queste ore ha chiuso già un enormecon il Manchester United comprando Casemiro a 70 milioni di euro, oggi il giocatore svolge le visite mediche. Ma la squadra di ten Hag con zero punti in classifica dopo due giornate di campionato è impalpabile ed ha bisogno di rinforzi. Per questo motivo la società inglese ha deciso di mettere mano al portafogli ed investire sul mercato. Calciomercato: Everton e Manchester United suIl Napoli al momento non sembra intenzionato a cedere i due calciatori, anche se il club azzurro ha già blindato Ola ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, interesse dell'#Everton per #Elmas Al #ManchesterUnited piace #Lozano #SkySport #SkyCalciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, due club della Premier interessati a Elmas e Lozano: ecco la situazione - infoitsport : Napoli, sirene dalla Premier per Elmas e Lozano - napolipiucom : Lazano ed Elmas in Premier League: affare possibile #Calciomercato #elmas #Everton #lozano #ManchesterUnited… -