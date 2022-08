LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Groupama – FDJ in testa! Una decina di formazioni sul percorso (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Ha preso il via la Team BikeExchange – Jayco di Simon Yates. 19.02 L’Intermarchè, al traguardo, stampa il primo tempo, con 33? di vantaggio sulla Burgos – BH. Crono di 26.05,640. 19.01 La Groupama – FDJ si è presa il primo posto parziale all’intermedio dell’undicesimo kilometro col crono di 12.26,370. 18.59 E’ partita l’EF Education-EasyPost: attenzione a Rigoberto Uran. 18.57 La Burgos – BH ha completato la sua prova in 26.38,38. Primo tempo virtuale per gli spagnoli. 18.54 Sono carichissimi al via i baschi dell’Euskaltel – Euskadi! 18.53 Israel – Premier Tech che si prende il primo posto all’undicesimo chilometro. Crono di 12.41,10, media di 52.036 km/h. 18.51 Intermarchè in testa: 12.47,660 il tempo, alla media di 51.585 km/h. 18.49 Arriva sul percorso anche la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Ha preso il via la Team BikeExchange – Jayco di Simon Yates. 19.02 L’Intermarchè, al traguardo, stampa il primo tempo, con 33? di vantaggio sulla Burgos – BH. Crono di 26.05,640. 19.01 La– FDJ si è presa il primo posto parziale all’intermedio dell’undicesimo kilometro col crono di 12.26,370. 18.59 E’ partita l’EF Education-EasyPost: attenzione a Rigoberto Uran. 18.57 La Burgos – BH ha completato la sua prova in 26.38,38. Primo tempo virtuale per gli spagnoli. 18.54 Sono carichissimi al via i baschi dell’Euskaltel – Euskadi! 18.53 Israel – Premier Tech che si prende il primo posto all’undicesimo chilometro. Crono di 12.41,10, media di 52.036 km/h. 18.51 Intermarchè in testa: 12.47,660 il tempo, alla media di 51.585 km/h. 18.49 Arriva sulanche la ...

