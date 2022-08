(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono rivelate una vera e propriale parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per i. Dal voto espresso dagli iscritti lo scorso 16 agosto emerge infatti un risultato (pubblicato nella tarda serata di ieri) che nei prossimi anni potrà essere al massimo eguagliato ma non peggiorato. Su otto postazioni in gioco,sono quelle conquistate dai beneventani nei duedi nostro interesse: quello che allacomprende le province di Benevento e Caserta e quello che altiene insieme Sannio, Irpinia, Caserta e buona parte del Salernitano. Un risultato clamoroso. Superfluo sottolineare che cinque anni fa andò diversamente: proprio con le Parlamentarie, Sabrina Ricciardi e Pasquale Maglione staccarono il ...

La Caporetto dei grillini sanniti: zero candidati nei listini M5S per Camera e Senato