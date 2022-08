Juventus, emergenza contro la Sampdoria: infortunio anche per Bonucci (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ sempre più sfortunata la Juventus, si è registrato un altro infortunio. La squadra di Massimiliano Allegri continua la preparazione in vista della seconda giornata del campionato di Serie A, i bianconeri dovranno verdersela contro la Sampdoria. L’esordio è stato molto positivo, la Juventus ha conquistato tre punti contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-0, in gol Di Maria e la doppietta di Vlahovic. La formazione contro la Sampdoria è un rebus. Già out Chiesa, Szczesny e Di Maria, durante l’ultimo allenamento si è fermato anche Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero ha accusato un affaticamente al flessore e la presenza contro i blucerchiato è a serio rischio. Al fianco di Bremer si ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ sempre più sfortunata la, si è registrato un altro. La squadra di Massimiliano Allegri continua la preparazione in vista della seconda giornata del campionato di Serie A, i bianconeri dovranno verderselala. L’esordio è stato molto positivo, laha conquistato tre puntiil Sassuolo con il netto risultato di 3-0, in gol Di Maria e la doppietta di Vlahovic. La formazionelaè un rebus. Già out Chiesa, Szczesny e Di Maria, durante l’ultimo allenamento si è fermatoLeonardo. Il difensore bianconero ha accusato un affaticamente al flessore e la presenzai blucerchiato è a serio rischio. Al fianco di Bremer si ...

