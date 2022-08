Gianmarco Tamberi, bello e impossibile: l’eroe capitano da emulare, diffonde tenacia e predica caparbietà (Di venerdì 19 agosto 2022) bello e impossibile. Gianmarco Tamberi è stata accompagnato dalla celeberrimo brano di Gianni Nannini dopo essersi laureato Campione d’Europa nel salto in alto. Un fuoriclasse che nel giro di dodici mesi ha saputo trionfare alle Olimpiadi e in campo continentale, sempre dopo aver superato montagne di difficoltà e aver abbattuto ostacoli che apparivano insormontabili. Prima dell’apoteosi a Tokyo dovette passare cinque anni tribolatissimi, in seguito all’infortunio che rimediò nella sera del record italiano a Montecarlo, rinunciando anche alle Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta si è lasciato alle spalle i fastidi alla gamba di stacco, i problemi post Covid, i pochi allenamenti, paure e timori. Dal quarto posto ai Mondiali ha saputo ritrovare le giuste motivazioni, con la positività al virus nel mezzo, ed è riuscito a ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)è stata accompagnato dalla celeberrimo brano di Gianni Nannini dopo essersi laureato Campione d’Europa nel salto in alto. Un fuoriclasse che nel giro di dodici mesi ha saputo trionfare alle Olimpiadi e in campo continentale, sempre dopo aver superato montagne di difficoltà e aver abbattuto ostacoli che apparivano insormontabili. Prima dell’apoteosi a Tokyo dovette passare cinque anni tribolatissimi, in seguito all’infortunio che rimediò nella sera del record italiano a Montecarlo, rinunciando anche alle Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta si è lasciato alle spalle i fastidi alla gamba di stacco, i problemi post Covid, i pochi allenamenti, paure e timori. Dal quarto posto ai Mondiali ha saputo ritrovare le giuste motivazioni, con la positività al virus nel mezzo, ed è riuscito a ...

