Elezioni, i sondaggi politici registrano M5S in crescita ad agosto. Pd e Fdi in un testa a testa e Calenda-Renzi al 5% (Di venerdì 19 agosto 2022) Elezioni, i sondaggi politici registrano un passo in avanti del Movimento 5 Stelle nel mese di agosto proprio quando sono stati resi noti i nomi dei candidati il prossimo 25 settembre. C'è sempre poi un testa a testa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Elezioni, i sondaggi politici registrano M5S in crescita ad agosto Secondo l'Istituto Demopolis, gli ultimi sondaggi registrano un passo in avanti del Movimento 5 Stelle nel mese di agosto. I pentastellati si trovano al 10,7% che rappresenterebbe un buon recupero dopo gli ultimi dati. Intanto, con un post sul blog arrivato in ...

