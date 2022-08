Divieto di balneazione a Licola (Di venerdì 19 agosto 2022) È scattato con ordinanza il Divieto di balneazione nella zona denominata “Lido Di Licola” che parte dall’Alveo dei Camaldoli e si estende fino ai confini del territorio puteolano. Il sindaco Gigi Manzoni ha invitato i cittadini a consultare l’albo Pretorio dalla sua pagina Facebook, visti i risultati dei prelievi effettuati dall’Arpac. Nella giornata di oggi Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 19 agosto 2022) È scattato con ordinanza ildinella zona denominata “Lido Di” che parte dall’Alveo dei Camaldoli e si estende fino ai confini del territorio puteolano. Il sindaco Gigi Manzoni ha invitato i cittadini a consultare l’albo Pretorio dalla sua pagina Facebook, visti i risultati dei prelievi effettuati dall’Arpac. Nella giornata di oggi Il Blog di Giò.

