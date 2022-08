Cesare Bocci, pessime notizie al suo indirizzo: il risveglio è dei peggiori (Di venerdì 19 agosto 2022) La puntata di Viaggio nella grande bellezza di martedì 16 agosto ha fatto registrare meno spettatori dei programmi Rai. Anche in estate, nonostante i programmi principali delle varie reti siano in pausa in attesa di riprendere a settembre (anche con importanti novità), lo sguardo agli ascolti non può mai mancare per capire quale trasmissione riscuote maggiori consensi. Ovviamente gli Europei di Atletica Leggera hanno catalizzato le attenzioni dei telespettatori, anche grazie al risultato straordinario di Marcell Jacobs, che ha conquistato la medaglia d’oro correndo in 9.95 e laureandosi così campione europeo dei 100 metri. Sono 1,65 milioni gli utenti che hanno scelto di sintonizzarsi su Rai 2 nella serata di martedì 16 agosto per assistere agli Europei di Atletica Leggera, pari al 12,5% di share. Un risultato davvero importante, che ha consentito a Rai 2 di avere ... Leggi su kronic (Di venerdì 19 agosto 2022) La puntata di Viaggio nella grande bellezza di martedì 16 agosto ha fatto registrare meno spettatori dei programmi Rai. Anche in estate, nonostante i programmi principali delle varie reti siano in pausa in attesa di riprendere a settembre (anche con importanti novità), lo sguardo agli ascolti non può mai mancare per capire quale trasmissione riscuote maggiori consensi. Ovviamente gli Europei di Atletica Leggera hanno catalizzato le attenzioni dei telespettatori, anche grazie al risultato straordinario di Marcell Jacobs, che ha conquistato la medaglia d’oro correndo in 9.95 e laureandosi così campione europeo dei 100 metri. Sono 1,65 milioni gli utenti che hanno scelto di sintonizzarsi su Rai 2 nella serata di martedì 16 agosto per assistere agli Europei di Atletica Leggera, pari al 12,5% di share. Un risultato davvero importante, che ha consentito a Rai 2 di avere ...

francescapapa7 : RT @ninofrassicaoff: Stasera su #Canale5 la seconda puntata di #FratelliCaputo con me stesso medesimo e Cesare Bocci medesimo #ninofrassic… - SerieTvserie : Fratelli Caputo: trama, cast e puntate della fiction di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci - take_to_news : “Fratelli Caputo” with Nino Frassica and Cesare Bocci on Canale 5 - ninofrassicaoff : Stasera su #Canale5 la seconda puntata di #FratelliCaputo con me stesso medesimo e Cesare Bocci medesimo… - turismotorino : @MedInfinityIT 'Aristocratica e austera, capace di incantare...' Inizia così la #Torino ne 'Viaggio nella Grande Be… -