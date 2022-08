Ultimo torna sui social: “Senza si vive meglio. Staccate” (Di giovedì 18 agosto 2022) Il cantante è tornato a comparire sul suo profilo Instagram, provando a rassicurare i tanti fan che si erano preoccupati della sua asSenza. "Sto beneeee. Ci sentiamo presto" - ha scritto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Il cantante èto a comparire sul suo profilo Instagram, provando a rassicurare i tanti fan che si erano preoccupati della sua as. "Sto beneeee. Ci sentiamo presto" - ha scritto. L'articolo proviene da DireDonna.

