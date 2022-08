Spoiler su alcune scene di Percy Jackson: ecco cosa è emerso (Di giovedì 18 agosto 2022) In queste ore sono emersi degli aggiornamenti in merito alle riprese di Percy Jackson. Le registrazioni della serie sono cominciate e online stanno cominciando a trapelare delle indiscrezioni a riguardo. In particolar modo, sono emerse delle foto che anticipano una delle scene più importanti di tutta la trattazione. Vediamo di cosa si tratta. ecco la scena Spoilerata sul set di Percy Jackson Da un po’ sono cominciare le riprese di Percy Jackson. Si tratta di un progetto per Disney+ che vede come protagonista l’attore Walker Scobell, che interpreterà il ruolo del protagonista. Poi ci sarà Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri, che interpreterà Grover Underwood. Ad ogni modo, mentre gli attori ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) In queste ore sono emersi degli aggiornamenti in merito alle riprese di. Le registrazioni della serie sono cominciate e online stanno cominciando a trapelare delle indiscrezioni a riguardo. In particolar modo, sono emerse delle foto che anticipano una dellepiù importanti di tutta la trattazione. Vediamo disi tratta.la scenaata sul set diDa un po’ sono cominciare le riprese di. Si tratta di un progetto per Disney+ che vede come protagonista l’attore Walker Scobell, che interpreterà il ruolo del protagonista. Poi ci sarà Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri, che interpreterà Grover Underwood. Ad ogni modo, mentre gli attori ...

930RB : RT @trivialovetnj: // teoria + spoiler (?) secondo libro kinnporsche io mi aspetto dal secondo libro di kinnporsche e dalla seconda serie… - trivialovetnj : // teoria + spoiler (?) secondo libro kinnporsche io mi aspetto dal secondo libro di kinnporsche e dalla seconda s… - Cruise_Girl_9 : @c0mebacktoearth @trashloger Appunto alcune cose a prescindere si rivelano soggettive e non avendo tutti gli spoile… - ja_riflessi : RT @r1flessi: ho eliminato il tweet perché ho visto che alcune persone non vogliono avere spoiler, se qualcuno lo ha letto e si è infastidi… - r1flessi : ho eliminato il tweet perché ho visto che alcune persone non vogliono avere spoiler, se qualcuno lo ha letto e si è… -