LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Barontini in semifinale negli 800, bene Gerevini nel lungo dell’eptathlon (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 10:20 1’47?54 il tempo dell’irlandese English, vincitore di questa batteria, davanti al francese Robert e al britannico Rowden. 10:18 Partita la seconda batteria degli 800 metri, nella prima ricordiamo il tempo di Barontini, 1’45?98, qualificato insieme al britannico Wigthman e al francese Tual. 10:16 Per Gerevini sono 916 punti, il che la porta sulla linea del primato personale complessivo. 10:13 Nullo per Gerevini, Dokter ha deciso semplicemente di non saltare con ogni probabilità, e dunque l’italiana vince il gruppo A del lungo in 6.21, complessivamente è settimo miglior salto perché era più forte il ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI10:20 1’47?54 il tempo dell’irlandese English, vincitore di questa batteria, davanti al francese Robert e al britannico Rowden. 10:18 Partita la seconda batteria degli 800 metri, nella prima ricordiamo il tempo di, 1’45?98, qualificato insieme al britannico Wigthman e al francese Tual. 10:16 Persono 916 punti, il che la porta sulla linea del primato personale complessivo. 10:13 Nullo per, Dokter ha deciso semplicemente di non saltare con ogni probabilità, e dunque l’italiana vince il gruppo A delin 6.21, complessivamente è settimo miglior salto perché era più forte il ...

