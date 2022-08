Keylor Navas Napoli | serve ancora tempo | la mossa del PSG

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nell’ultima settimana il calciomercato delè entrato nel vivo. Dopo le visite mediche svolte da Giovanni Simeone, per il quale mancal’ufficialità, gli azzurri hanno chiuso per Tanguy Ndombele dal Tottenham e per Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Il centrocampista sarà in Italia già oggi per svolgere le visite mediche a Villa Stuart, mentre domani sarà il giorno di Super-Jack. Il, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Gli azzurri sonoalla ricerca di un portiere che non faccia rimpiangere Ospina e la scelta pare essere ricaduta su. L’estremo difensore è in uscita dal Paris Saint Germain, dopo la scelta di Galtier di schierare Donnarumma titolare, e ha già dato il suo benestare per il trasferimento all’ombra del Vesuvio. L’ostacolo ...