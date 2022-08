“Il mio datore di lavoro non vuole mandarmi in maternità anticipata: cosa devo fare?” (Di giovedì 18 agosto 2022) Buongiorno avvocato, le spiego brevemente la situazione e spero che lei possa darmi un consiglio su come procedere. Io lavoro per un’impresa di pulizie. Appena saputo della gravidanza mi hanno proposto una nuova mansione in quanto la mia categoria appartiene ai lavori a rischio. L’altra mansione sarebbe un lavoro di ufficio, che purtroppo dista 152 km all’andata e altrettanti al ritorno e prevede un tempo di percorrenza per tratta di circa 1 ora e 45 minuti quindi quasi 4 ore. Il mio datore dice che dal canto suo questa è l’unica soluzione e che non ha intenzione di compilare i moduli di interdizione anticipata: lei cosa mi consiglia di dare? Grazie mille, cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 18 agosto 2022) Buongiorno avvocato, le spiego brevemente la situazione e spero che lei possa darmi un consiglio su come procedere. Ioper un’impresa di pulizie. Appena saputo della gravidanza mi hanno proposto una nuova mansione in quanto la mia categoria appartiene ai lavori a rischio. L’altra mansione sarebbe undi ufficio, che purtroppo dista 152 km all’andata e altrettanti al ritorno e prevede un tempo di percorrenza per tratta di circa 1 ora e 45 minuti quindi quasi 4 ore. Il miodice che dal canto suo questa è l’unica soluzione e che non ha intenzione di compilare i moduli di interdizione: leimi consiglia di dare? Grazie mille, cordiali saluti. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

