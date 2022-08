Furia del maltempo a Carrara: alberi caduti e auto distrutte (Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo che si è abbattuto su tutto il centro-nord Italia ha provocato due morti in Toscana. Uno a Carrara, l’altro a Lucca. A Carrara, nel parco La Malfa, una donna è deceduta dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalla Furia delle raffiche di vento. A Lucca, a perdere la vita è stato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilche si è abbattuto su tutto il centro-nord Italia ha provocato due morti in Toscana. Uno a, l’altro a Lucca. A, nel parco La Malfa, una donna è deceduta dopo essere stata travolta da un albero abbattuto dalladelle raffiche di vento. A Lucca, a perdere la vita è stato L'articolo proviene da Inews24.it.

messveneto : Nubifragio a Venezia e provincia: volano i tavolini in piazza San Marco: Ondata di maltempo su Venezia e provincia… - Tinavilla28 : Maltempo, la ruota panoramica di Piombino in mezzo alla furia del vento: volano via le cabine - 19donatella2 : RT @Gazzettino: Maltempo: il mercato di Chioggia scoperchiato dalla furia del vento - VerdiVeneto : RT @Gazzettino: Maltempo: il mercato di Chioggia scoperchiato dalla furia del vento - Gazzettino : Maltempo: il mercato di Chioggia scoperchiato dalla furia del vento -