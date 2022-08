Assegno unico INPS, molti possono già avere l’aumento: come fare (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Assegno unico avrà un importo aumentato a partire dal 2023 ma alcuni beneficiari possono avere l’aumento sin da subito Dal 2023 saranno due le novità che riguarderanno l’Assegno unico Universale, la misura messa in atto dal governo Draghi per aiutare le famiglie italiane con figli a carico fino a 21 anni e senza limiti di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 18 agosto 2022) L’avrà un importo aumentato a partire dal 2023 ma alcuni beneficiarisin da subito Dal 2023 saranno due le novità che riguarderanno l’Universale, la misura messa in atto dal governo Draghi per aiutare le famiglie italiane con figli a carico fino a 21 anni e senza limiti di L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Fortis @Unicatt: “La più grande misura anti-inflazione è l’assegno unico per i figli”. - borghi_claudio : @Gionata74518651 No, l'assegno unico è una misura di welfare non è una misura fiscale. Un progresso sarebbe anche non confondere i piani. - albertocencetti : RT @AnnaLeonardi1: L'assegno unico universale è stato un grande risultato, perché non è un sussidio ma un investimento concreto a favore de… - SRenziano : @Jacob628452101 @Valerio14317834 @matteorenzi @renzi @CarloCalenda Con il Conte2, voluto da @Renzi, il 110 in disas… - BomprezziMarco : RT @AnnaLeonardi1: L'assegno unico universale è stato un grande risultato, perché non è un sussidio ma un investimento concreto a favore de… -