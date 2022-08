iconanews : Uccide la madre e si getta dal ponte nel Biellese - discoradioIT : #Biella, 58enne uccide la madre e poi si toglie la vita lanciandosi dal ponte della Pistolesa - RossanaGiannan2 : RT @fanpage: Terribile tragedia familiare, un uomo di 58 anni ha prima ucciso la madre 80enne, poi è salito in auto e si è gettato da un po… - fanpage : Terribile tragedia familiare, un uomo di 58 anni ha prima ucciso la madre 80enne, poi è salito in auto e si è getta… - quotidianopiem : Uccide la madre di 80 anni a Strona e poi si butta dal ponte della Pistolesa: morto 58enne -

Agenzia ANSA

Quando i carabinieri sono andati a casa della vittima, hanno trovato lamorta. Non sono ancora note le cause della tragedia. .È notizia di poco fa l'omicidio suicidio di un 58enne del biellese che ha prima ucciso laanziana di 80 anni in frazione Boero a Strona e poi si è tolto la vita buttandosi dal ponte della Pistolesa. Notizia in aggiornamento Foto di Rinina25 CC BY 2.5 Uccide la madre e si getta dal ponte nel Biellese - Ultima Ora Omicidio-suicidio a Strona, piccolo centro del Biellese, dove un 58enne ha ucciso la madre, di 79 anni, nell'appartamento di famiglia; l'uomo è poi uscito di casa e si è diretto verso il ponte della P ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...