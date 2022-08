Missile a 100 passi dal reattore | la guerra radioattiva ci sta entrando in casa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Cento, un errore che può far saltare l’Europa. Questa la distanza dell’ultimolanciato in prossimità della centrale nucleare di Zaporizhia, la stazione più grande d’Europa con tre reattori attivi su sei e che rischia di saltare in aria a causa dei bombardamenti, creando conseguenze irrimediabili per tutta Europa. Nonostante la situazione possa sfuggire dalle mani da un momento all’altro, il silenzio sul tema è assordante. “Basta un errore e salta tutto, è una situazione assurda” ci racconta il giornalista Vittorio Rangeloni che fa base in Donbass e che ha visitato personalmente la centrale nucleare. “Intervistando il sindaco e parlando con i lavoratori è stato dimostrato che più volte ci sono stati attacchi sia missilistici che con colpi di mortaio sulla centrale nucleare: basterebbe che solo uno dei reattori attivi venisse colpito e ci ...