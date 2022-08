La truffa dei bitcoin e gli account rubati su Instagram (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le criptovalute sono un mondo ancora relativamente nuovo e sconosciuto. E proprio per questo spesso diventano elemento centrale in truffe e fregature. Solo pochi giorni fa è emersa la storia di New Fianancial Technology, società di investimenti in bitcoin dalla quale molti dicono di essere stati truffati. In quel il contratto veniva firmato di persona. Nel caso della truffa dei bitcoin che circola su Instagram, invece, le cose sono molto meno trasparenti e molto più immediate. «Ho guadagnato 13 mila euro in 5 ore, date un’occhiata al profilo di Oliver George» si legge nella descrizione delle foto. Per chi ha fretta: Il messaggio è una truffa, come spiegano molti utenti su Facebook a cui così è stato rubato il profilo. In generale si dovrebbe diffidare di promesse di rendimenti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le criptovalute sono un mondo ancora relativamente nuovo e sconosciuto. E proprio per questo spesso diventano elemento centrale in truffe e fregature. Solo pochi giorni fa è emersa la storia di New Fianancial Technology, società di investimenti indalla quale molti dicono di essere statiti. In quel il contratto veniva firmato di persona. Nel caso delladeiche circola su, invece, le cose sono molto meno trasparenti e molto più immediate. «Ho guadagnato 13 mila euro in 5 ore, date un’occhiata al profilo di Oliver George» si legge nella descrizione delle foto. Per chi ha fretta: Il messaggio è una, come spiegano molti utenti su Facebook a cui così è stato rubato il profilo. In generale si dovrebbe diffidare di promesse di rendimenti ...

