Gb | prezzi produzione +17 | 1% a luglio

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Londra, 17 ago. (Adnkronos) - Idei fattori produttivi in Gran Bretagna sono aumentati del 22,6% a2022, in calo rispetto al massimo storico del 24,1% registrato a giugno 2022. Ialla(factory gate) sono aumentati del 17,1% a2022, rispetto al 16,4% del periodo fino a giugno 2022; si tratta del tasso più alto dall'agosto 1977. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica Ons.

Il calo dei prezzi del carburante era iniziato già durante il mese di luglio, quando i Paesi Opec+ avevano aumentato la produzione di petrolio. Dalla fine di giugno il prezzo della benzina è sceso ......