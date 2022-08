Dia | ?«Felice di essere qui» De Sanctis su Dovbyk | rispunta Verdi

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) SALERNO -E’ atterrato all’aeroporto di Capodichino dove ha trovato il taxi della società per arrivare a Salerno qualche minuto dopo le 16. Boulaye Dia è il nuovo attaccante della Salernitana. Dopo le visite mediche, la firma e l’annuncio ufficiale che arriverà questa mattina. poi il primo allenamento in vista di Udine.?“E’ un bel posto per giocare a calcio e per fare qualcosa di buono con la squadra. Sonodiqui” – queste le prime parole raccolte a Napoli e riportate dal sito gianlucadimarzio.com. Si è così coronato il lungo corteggiamento del ds Deche da tempo aveva messo in cima alla lista dei desideri l’attaccante campione d’Africa con il Senegal ma con passaporto francese. Classe 1996, Dia arriva dal Villareal in prestito oneroso fissato ad un milione di euro con diritto di riscatto già fissato a undici ...