Castel Volturno, uccisa da pirata della strada: da sciogliere il nodo telecamere (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono in pieno svolgimento le indagini della Polizia stradale di Caserta per identificare il pirata della strada che la notte di Ferragosto ha investito e ucciso a Castel Volturno (Caserta) una polacca di 34 anni. La ragazza, residente a Napoli (lavorava all'aeroporto di Capodichino), era venuta a Castel Volturno per passare la serata in uno dei locali del comune del litorale domizio, e stava attraversando la statale Domiziana con due amici quando è stata centrata in pieno da una Nissan Micra, il cui conducente ha poi abbandonato l'auto ed è fuggito. Gli amici della 34enne sono stati sfiorati ma si sono salvati; sotto choc, i due ragazzi hanno poi pensato a soccorrere l'amica e non hanno ...

