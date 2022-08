Ucraina, due civili feriti in esplosione deposito in Crimea (Di martedì 16 agosto 2022) Due civili sono stati feriti a seguito dell'esplosione di munizioni nel villaggio di Maiske, nel distretto di Dzhankoi in Crimea, ma non sono in pericolo di vita. Lo ha detto il capo della Crimea, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Duesono statia seguito dell'di munizioni nel villaggio di Maiske, nel distretto di Dzhankoi in, ma non sono in pericolo di vita. Lo ha detto il capo della, ...

