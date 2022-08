TS – Torino | Lukic si è allenato Confronto con i compagni e con Juric

(Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 03:24:29 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:– Sasa, ammutinato alla vigilia del debutto in A contro il Monza, match poi vinto senza di lui 2-1, si èal Fila nel giorno di Ferragosto. E’ arrivato prima delle 18 e si è infilato nel parcheggio sotterraneo. Qualche tifoso ha provato a chiamarlo, senza successo. Si parla di uncon ie con il tecnico Ivanche già a Monza si era detto pronto a perdonare. Il serbo si era infuriato per il mancato rinnovo-adeguamento del contratto, in scadenza nel 2024, più volte promesso, rifiutandosi di salire sul pullman. IL MERCATO APERTO Caso rientrato e nuova proposta? Sono ore decisive, perché in caso di offerta concreta da parte di qualche big, le parti sono pronte a sedersi al ...

DiMarzio : #Calciomercato, @TorinoFC_1906 | #Lukic si è scusato: nei prossimi giorni si affronterà il tema rinnovo di contratto - MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - Toro_News : ??| FOCUS #Lukic si è regolarmente presentato al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti con il #Torino - infoitsport : Torino, Lukic si è scusato con compagni e mister -

...insideposttop_18447 Si sblocca la situazione legata al trasferimento di Jacopo Segre dalal ..., infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ieri (giorno 15 agosto) si è ...- Sasa, ammutinato alla vigilia del debutto in A contro il Monza, match poi vinto senza di lui 2 - 1, si è allenato al Fila nel giorno di Ferragosto. E' arrivato prima delle 18 e si è ...Ivan Ilic non è necessariamente sul mercato e il Toro non ha necessariamente bisogno di lui, se non dovesse partire Lukic. Ma il giovane trequartista del Verona sogna in grande e ...Nel pre-match di Lazio - Bologna, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi:. Al termine del match tra Lazio e Bologna, Maurizio Sarri ha commentato la gara in c ...