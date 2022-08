Inter, che tegola per Inzaghi: è ufficiale, un altro infortunio (Di martedì 16 agosto 2022) Spunta un problema per Simone Inzaghi. Un altro infortunio ha colpito la rosa nerazzurra in vista del prossimo match contro lo Spezia. Arrivano ancora brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Certo, la vittoria all’esordio contro il Lecce ha dato finalmente certezze alla squadra nerazzurra che ha cosi potuto portare a casa i primi tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) Spunta un problema per Simone. Unha colpito la rosa nerazzurra in vista del prossimo match contro lo Spezia. Arrivano ancora brutte notizie per l’di Simone. Certo, la vittoria all’esordio contro il Lecce ha dato finalmente certezze alla squadra nerazzurra che ha cosi potuto portare a casa i primi tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Se passi da “solo un pazzo può pensare di incassare quasi 20 milioni con un perfetto sconosciuto come #Casadei! Ma… - AlfredoPedulla : #Casadei, oggi c’è solo il #Chelsea che si sta avvicinando ai famosi 15 come base fissa chiesti da #Inter. Operazio… - FBiasin : Se (e sottolineo “se”) l’#Inter dovesse cedere il giovane #Casadei per una cifra vicina ai 15 milioni farebbe un bu… - skyistillblue : La beneficenza che stiamo facendo all'Inter mi disgusta - rudogoall : @jrbasket2015 @DiMarzio @Inter @juventusfc Ah quindi fino a un mese fa Casadei serviva per comprare Bremer, adesso… -