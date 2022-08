Billa42_ : Elezioni in Kenya: si profila uno scenario simile al 2017? - CLAUDIOPACIFIC2 : Kenya. Apparente conclusione Elezioni. Incertezze. Violenze. - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Il presidente della commissione elettorale del Kenya, Wafula Chebukati, ha proclamato presidente William Ruto, attuale… - Gazzettadmilano : Il presidente della commissione elettorale del Kenya, Wafula Chebukati, ha proclamato presidente William Ruto, attu… - Gazzettadmilano : Elezioni in Kenya, vince Ruto ma ci sono contestazioni. -

Come quest'ultimo, Ruto era stato incriminato dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia in relazione ai disordini scaturiti indopo lepresidenziali del 2007, ma successivamente le ...Le settimane che hanno preceduto lesono state caratterizzate sia da partecipazione sia da ... quando le persone uccise in diverse regioni delfurono oltre mille. Chi è Ruto William ...William Samoei Arap Ruto è stato dichiarato vincitore alle elezioni in Kenya, ma come nel 2017 l’esito dell’elezione è stato contestato.Leggi anche: Elezioni in Kenya: Odinga in vantaggio Tuttavia, prima dell’annuncio quattro membri su sette della commissione elettorale hanno detto di non poter confermare il risultato, definendolo di… ...