Elezioni 2022, liste Pd: da Letta a Cottarelli, i nomi (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Approvate con tre no e cinque astenuti le liste del Partito democratico in vista delle Elezioni politiche 2022. Il segretario dem Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Nuovamente in corsa con il Pd Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l'omotransfobia: sarà candidato alla Camera sempre nel collegio di Padova. L'ex segretaria della Cgil Susanna Camusso sarà capolista del Pd nel collegio plurinominale 2 in Campania del Senato, comprendente le province di Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino. Dietro di lei Federico Conte di Leu. L'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin sarà candidata al Senato, ...

