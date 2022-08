iconanews : Debito: nuovo record a giugno, sale 11 mld a quota 2.766 mld - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: DEBITO SEMPRE TANTO NUOVO RECORD DEBITO PUBBLICO GIUGNO CRESCIUTO 11,2 MILD QUOTA 2.766,4 MILD EURO MASSIMO MAI… - fisco24_info : Debito: nuovo record a giugno, sale 11 mld a quota 2.766 mld: Bankitalia, da inizio anno +1,9%. Incassi fisco +11,9… - siti_zen : @lucaspataro @Phastidio Guarda, io vivo in un posto di merda ma mi pare una cazzata uguale, se nei posti isolati no… - Damianodanny1 : DEBITO SEMPRE TANTO NUOVO RECORD DEBITO PUBBLICO GIUGNO CRESCIUTO 11,2 MILD QUOTA 2.766,4 MILD EURO MASSIMO… -

Agenzia ANSA

Cresce di 11,2 miliardi ilpubblico a giugno e tocca quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo unarecord in valori assoluti. E' quanto emerge dai dati riportati dal Supplemento Finanza Pubblica del bollettino ...Parlando dicon Marcela, la vedova di Bernardo, l'uomo morto nell'incendio, i due vengono a ...che Francisco ha compiuto quel gesto disperato perché gli servono i soldi per saldare uncon ... Debito: nuovo record a giugno, sale 11 mld a quota 2.766 mld - Ultima Ora ROMA, 16 AGO - Cresce di 11,2 miliardi il debito pubblico a giugno e tocca quota 2.766,4 miliardi di euro, raggiungendo una nuovo record in valori assoluti. E' quanto emerge dai dati riportati dal Sup ...Il debito pubblico ha raggiunto quota 2.766 miliardi, undici in più in un mese. Inflazione e ripresa economica solida spingono le entrate tributarie ...