Candidature Pd: Cirinnà ci ripensa e accetta il collegio Roma 4 (Di martedì 16 agosto 2022) Immediato ripensamento della senatrice Pd che accetta il collegio difficile "per amore e rispetto" di una comunità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 agosto 2022) Immediatomento della senatrice Pd cheildifficile "per amore e rispetto" di una comunità L'articolo proviene da Firenze Post.

Mayflow60562991 : @tizianamaiolo @anto_galli4 @EnricoLetta @matteorenzi @LottiLuca @guerini_lorenzo Bella la guerra civile nel PD. Mi… - Angelo_MB : Le ultime dall' #AsiloMariuccia #Governo, verso le elezioni: le ultime notizie dopo la crisi e le dimissioni di Dr… - FirenzePost : Candidature Pd: Cirinnà ci ripensa e accetta il collegio - raffaellabosso : Brava @MonicaCirinna questo è fare politica: lottare per le proprie idee e per rendere il mondo un posto migliore p… - tazebaoh : RT @Novacula_Occami: I commenti di Morani, Lotti, Cirinnà & c aiutano a comprendere quale cloaca autoreferenziale ci sia fra il parlamentar… -