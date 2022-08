Brescia, bimbo di 3 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola di una guardia giurata (Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato ferito. Ancora da capire perché la guardia giurata abbia sparato. L’uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di treè ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere statoda unesploso da unain strada. È accaduto ieri sera a Cortefranca in provincia di. Il bambino era alla finestra di casa quando è stato ferito. Ancora da capire perché laabbia sparato. L’uomo al momento si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che indagano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

