(Di martedì 16 agosto 2022) Aletributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 36 miliardi, in aumento del 10,4% (3,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2021. Lo comunica la Banca d’Italia. Nel primo semestre dell’anno letributarie sono state pari a 218,1 miliardi, in aumento dell’11,9% (23,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

...& POLITICA/ Le proposte di Federalberghi per il nuovo Governo Unico neo di quest'estatesono i ...l'assenza di 377 mila turisti dalla Russia (primi dati previsionali giugno - agosto di), ...In sei mesi rallenta la domanda, ma èdi annunci Nei primi sei mesi dell'anno sono stati ... È quanto si legge nel Monitoraggio mensile congiunto del ministero del Lavoro, Anpal enel ... Bankitalia, boom delle entrate fiscali: +10,4% a giugno. In sei mesi +11,9 - Ildenaro.it A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 36 miliardi, in aumento del 10,4% (3,4 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2021. Lo comunica la Banca d’Ita ...E l’Italia è subito pronta a raccogliere i benefici della prima stagione di quasi normalità dopo un biennio di restrizioni legate all’emergenza pandemica. A spingere le presenze sono due fattori che c ...