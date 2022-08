Agrigento, cade un drone durante uno spettacolo di Orietta Berti: ferita una spettatrice (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna è stata ferita da un drone che è precipitato mentre stava scattando foto dall’alto e riprese video aeree durante uno spettacolo musicale in piazzale Giglia, ad Agrigento. E’ accaduto domenica sera mentre era in corso l’esibizione di Orietta Berti. La spettatrice colpita dal drone, gestito da un fotografo, era seduta su una panchina ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. L'articolo proviene da Focus Vip. Leggi su blog.libero (Di martedì 16 agosto 2022) Una donna è statada unche è precipitato mentre stava scattando foto dall’alto e riprese video aereeunomusicale in piazzale Giglia, ad. E’ accaduto domenica sera mentre era in corso l’esibizione di. Lacolpita dal, gestito da un fotografo, era seduta su una panchina ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. L'articolo proviene da Focus Vip.

