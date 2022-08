Verona-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEsordio in campionato non semplice per il Napoli che nella prima giornata di Serie A è ospite del Verona al Bentegodi. Nella trasferta veneta, Luciano Spalletti schiera il tridente con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre in difesa c’è l’esordio in serie A per Kim. Cioffi deve rinunciare a Veloso e Ceccherini, mentre in attacco Lasagna-Henry. formazioni ufficiali: Verona: in attesa Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEsordio in campionato non semplice per ilche nella prima giornata di Serie A è ospite delal Bentegodi. Nella trasferta veneta, Luciano Spalletti schiera il tridente con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre in difesa c’è l’esordio in serie A per Kim. Cioffi deve rinunciare a Veloso e Ceccherini, mentre in attacco Lasagna-Henry.: in attesa(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

