Possibile rimborso di DAZN dopo i problemi di ieri: requisiti e cosa fare (Di lunedì 15 agosto 2022) Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata forse la domenica peggiore nella storia della Serie A, almeno dal punto di vista televisivo, se pensiamo che oggi siano tutti alla ricerca di informazioni in merito al Possibile rimborso di DAZN. dopo aver evidenziato come guardare alcune partite della prima giornata, stando alle indicazioni fornite nei giorni scorsi a proposito di Verona-Napoli, in programma questo pomeriggio, ora tocca analizzare quanto avvenuto ieri. Se sabato le segnalazioni sono state sporadiche, infatti, ieri la tenuta della piattaforma è stata per tanti abbonati inaccettabile. Ci sono i presupposti per un rimborso DAZN dopo i problemi di ieri? Facciamo chiarezza Per ... Leggi su optimagazine

renero1968 : @DAZN_IT Non è possibile però una cosa del genere, il vostro abbonamento costa e non poco, intanto tutti gli utenti… - SbrizziMassimo : @DAZN_IT possibile che si debbano pagare 39,90 euro al mese per non riuscire a vedere la partita salernitana roma s… - carloAleph : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA E da Smart TV come dovrei fare? Aspetto un rimborso il prima possibile, altro che link di accesso da Twitter - daviduz1980 : @DAZN_IT Ma è possibile che tutti gli anni la stessa storia??? Io non voglio il link per vederla da un telefonino i… - TheSeba77 : @DAZN_IT 39 euro per non vedere niente e per essere sempre disconnessi dai vostri dispositivi. NON È POSSIBILE UNA… -