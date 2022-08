Milan, Gazzetta: “Pioli riparte con fiducia dal suo attacco tricolore” (Di lunedì 15 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta Gazzetta, il Milan ha davvero messo in mostra il suo attacco0 su cui può davvero contare questa annata. “Tridente di bomber Quando tornerà. Ibra troverà le vie del centro piuttosto intasate: il 9 di maglia e di fatto è Giroud, ma è in ottima compagnia. Con Rebic in versione bomber, applaudito dai 70mila di San Siro al debutto con l’Udinese, e Origi affamato di spazio, Pioli potrà ruotare i suoi centravanti pescando da un tridente. Decisamente eterogeneo. A cominciare dalla compatibilità: uno esclude l’altro ma anche no, come si è visto l’altro pomeriggio in campo, quando Origi si è piazzato sulle zolle mancine lasciate libere da Leao e ha provato a duettare con Giroud. Entrato al posto di Rebic. Ecco, a guardare attitudini e caratteristiche dei tre, Oly ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Come riporta, ilha davvero messo in mostra il suo0 su cui può davvero contare questa annata. “Tridente di bomber Quando tornerà. Ibra troverà le vie del centro piuttosto intasate: il 9 di maglia e di fatto è Giroud, ma è in ottima compagnia. Con Rebic in versione bomber, applaudito dai 70mila di San Siro al debutto con l’Udinese, e Origi affamato di spazio,potrà ruotare i suoi centravanti pescando da un tridente. Decisamente eterogeneo. A cominciare dalla compatibilità: uno esclude l’altro ma anche no, come si è visto l’altro pomeriggio in campo, quando Origi si è piazzato sulle zolle mancine lasciate libere da Leao e ha provato a duettare con Giroud. Entrato al posto di Rebic. Ecco, a guardare attitudini e caratteristiche dei tre, Oly ...

