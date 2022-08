Masters 1000 e Wta Cincinnati: il programma e gli orari di martedì 16 agosto con Sinner e Musetti (Di lunedì 15 agosto 2022) Il programma e gli orari di martedì 16 agosto con le partite dei tabelloni principali del Masters 1000 e del torneo Wta. In campo ben sei azzurri, che faranno il loro esordio sul cemento dell’Ohio. Impegnati Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Giorgi e Trevisan. Spazio ovviamente anche agli altri big come Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e le sorelle Venus e Serena Williams. Di seguito il programma e gli orari. programma E orari Cincinnati martedì 16 agosto (orari ITALIANI) CENTER COURT Dalle ore 17:00 – Osaka vs Zhang A seguire – (14) Pliskova vs (WC) V. Williams A seguire – Kyrgios vs Davidovich Fokina Non prima delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Ile glidi16con le partite dei tabelloni principali dele del torneo Wta. In campo ben sei azzurri, che faranno il loro esordio sul cemento dell’Ohio. Impegnati, Sonego, Fognini,, Giorgi e Trevisan. Spazio ovviamente anche agli altri big come Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e le sorelle Venus e Serena Williams. Di seguito ile gli16ITALIANI) CENTER COURT Dalle ore 17:00 – Osaka vs Zhang A seguire – (14) Pliskova vs (WC) V. Williams A seguire – Kyrgios vs Davidovich Fokina Non prima delle ...

