LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: torna Martinenghi, Quadarella e 4×100 sl mista da oro! (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) Programma, Orari, Tv e streaming del 15 agosto agli Europei di Nuoto di Roma – Il programma degli Europei di Roma – La presentazione della quinta giornata – I convocati dell’Italia per gli Europei di Roma – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Roma 2022 – La cronaca della quarta giornata degli Europei di Roma – Le pagelle della quarta giornata degli Europei di Roma Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Europei di Nuoto in programma ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) Programma, Orari, Tv e streaming del 15 agosto aglididi Roma – Il programma deglidi Roma – La presentazione della quinta giornata – I convocati dell’Italia per glidi Roma – Le possibilità di medaglia degli azzurri a Roma– La cronaca della quarta giornata deglidi Roma – Le pagelle della quarta giornata deglidi Roma Buongiorno e benvenuti alladella quinta giornata dei Campionatidiin programma ...

RaiNews : L'Italia sul trono d'Europa nella 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel F… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Luca Pizzini vince il bronzo nei 200 rana agli europei per la terza volta: nessuno prima di lui #Roma2022 - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA - StefanoPutinati : Approfitto per ringraziare Draghi dell’ennesimo oro ??????Ringrazio Travaglio per l’ennesima ulcera. Coso al massimo h… - coso_cosi : RT @RaiNews: L'Italia sul trono d'Europa nella 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, si so… -