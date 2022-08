La “pezza” di Dazn contro i disservizi: invia agli utenti un “link di riserva” per guardare le partite. Ma gli abbonati s’infuriano (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i disguidi registrati nella prima giornata del campionato di Serie A, i disservizi di Dazn continuano a far infuriare i tifosi. L’ultimatum della Lega Calcio, al momento, pare essere caduto nel vuoto, mentre l’AgCom ha richiesto alla piattaforma di streaming «chiarimenti urgenti» e «di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’Autorità». E così, dopo il caos di domenica sera che ha scatenato la rabbia degli abbonati, coinvolgendo anche il mondo politico e le associazioni dei consumatori, Dazn tenta di correre ai ripari per le partite di oggi, tra cui Verona-Napoli delle 18.30 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. E lo fa mettendo a disposizione un “link di riserva” inviato via mail agli ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo i disguidi registrati nella prima giornata del campionato di Serie A, idicontinuano a far infuriare i tifosi. L’ultimatum della Lega Calcio, al momento, pare essere caduto nel vuoto, mentre l’AgCom ha richiesto alla piattaforma di streaming «chiarimenti urgenti» e «di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera dell’Autorità». E così, dopo il caos di domenica sera che ha scatenato la rabbia degli, coinvolgendo anche il mondo politico e le associazioni dei consumatori,tenta di correre ai ripari per ledi oggi, tra cui Verona-Napoli delle 18.30 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. E lo fa mettendo a disposizione un “dito via mail...

