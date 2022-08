(Di lunedì 15 agosto 2022) Idelspagnoli sono al lavoro per contenere il vastoo che si e' sviluppato nella regione di, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l'aiuto di ...

LaMalfidata : RT @Gianl1974: 1/2 Il nord-est della Spagna è stato inghiottito dagli incendi boschivi Dettagli: L'incendio scoppiato sabato si è diffuso p… - Gianl1974 : 1/2 Il nord-est della Spagna è stato inghiottito dagli incendi boschivi Dettagli: L'incendio scoppiato sabato si è… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - L'Europa brucia. Molti incendi sono dolosi Dalla Francia, alla Spagna al Por… - merisi62 : RT @inail_gov: Gli #incendi nell'UE mettono alla prova i vigili del fuoco. Gli incendi divampati in tutta Europa hanno devastato migliaia d… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il podcast della rassegna stampa internazionale con @CostanzaSpocci su @Radio3tweet #FBI #nucleare #Trump #Zaporizhzhia #… -

Agenzia ANSA

I vigili del fuoco spagnoli sono al lavoro per contenere il vasto incendio che si e' sviluppato nella regione di Aragona, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l'aiuto di ...... non è facile attribuire le morti di anziani a una sola causa, tuttavia sia i paesi (comee ... cicloni, tempeste, temperature estreme , siccità,violenti, talora anche valanghe e frane) ... Incendi: Spagna, i vigili del fuoco lottano contro le fiamme in Aragona - Mondo I vigili del fuoco spagnoli sono al lavoro per contenere il vasto incendio che si e' sviluppato nella regione di Aragona, in particolare vicino ...Le case incustodite sono un obiettivo per i topi d'appartamento. Il litorale, invece, diventa la meta da raggiungere per i romani e così la ...