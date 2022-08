Auto investe un bambino Il piccolo viene sbalzato a una decina di metri | è grave

Agenzia_Ansa : Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalza… - zazoomblog : Udine auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri: è grave - #Udine #investe #bimbo #sbalza #dieci - serenel14278447 : Auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri, grave - News24_it : Auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri, grave - Agenzia ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato per… -

Un bambino è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da una. Nell'impatto, che ha sbalzato di circa 10 metri il corpo, il piccolo ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore. E' successo a Pasian di Prato, in provincia di Udine, lungo ...Choc in Friuli in provincia di Udine dove un bambino è stato investito da un'che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri: il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni. È accaduto questa sera, lunedì 15 agosto, nel piccolo centro di Pasian di Prato , in ...(ANSA) - AOSTA, 15 AGO - E' stato dichiarato morto questa sera, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il dodicenne aostano ...Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. È accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prat ...