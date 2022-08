Uomini e Donne gossip 14 agosto 2022, le scene più imbarazzanti tagliate durante il montaggio (Di domenica 14 agosto 2022) Uomini e Donne di Maria De Filippi, si sa, è un programma registrato, e questo vuol dire che i telespettatori non vedono tutto quello che viene registrato. Di una registrazione di tre ore, per esempio, il pubblico spesso né vede poco meno di due ore. Questo significa che parti di programma vengono tagliate: alcune perché noiose o inutili, altre perché decisamente sconvenienti o imbarazzanti. Uomini e Donne, le esterne più strane della storia: dal cimitero al pronto soccorso Nei vent’anni dall’inizio di Uomini e Donne ci sono state esterne così particolari e strambe da risultare surreali Uomini e Donne news, le ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 agosto 2022)di Maria De Filippi, si sa, è un programma registrato, e questo vuol dire che i telespettatori non vedono tutto quello che viene registrato. Di una registrazione di tre ore, per esempio, il pubblico spesso né vede poco meno di due ore. Questo significa che parti di programma vengono: alcune perché noiose o inutili, altre perché decisamente sconvenienti o, le esterne più strane della storia: dal cimitero al pronto soccorso Nei vent’anni dall’inizio dici sono state esterne così particolari e strambe da risultare surrealinews, le ...

