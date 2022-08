UFFICIALE | Bartra lascia il Betis e va a giocare in Turchia

Footballnews24.it

...Liga contro la Real Sociedad 3 / 3 Sergi Roberto e Marc, dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale Qual è stato il momento che ricordi maggiormente Sicuramente il primo match, ......Liga contro la Real Sociedad 3 / 3 Sergi Roberto e Marc, dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale Qual è stato il momento che ricordi maggiormente Sicuramente il primo match, ... Real Betis, Bartra in uscita: è già in viaggio in direzione Trabzonspor La Fiorentina scende in campo contro il Betis Siviglia per l’ultima amichevole precampionato. Di seguito la formazione scelte dai mister Italiano:. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Mile ...Calciomercato Roma, immediata e secca la smentita giunta tramite le dichiarazioni del giocatore. Tutti gli aggiornamenti.